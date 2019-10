CHARRON, Hélène

(née Paul)



À Sainte-Thérèse, le 11 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Hélène Paul, épouse de feu Marcel Charron.Elle laisse dans le deuil ses fils, Sylvain (Manon Lefebvre) et Daniel (Geneviève Chesnay), ainsi que ses petits-enfants, Véronique (Thomas), Philippe, Jules et Tom.Elle laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Madame Charron fut propriétaire, pendant de nombreuses années, de la Bijouterie Sainte-Thérèse, située au coeur du centre-ville de Sainte-Thérèse.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.