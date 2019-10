MARCHAND, Georgette

(née Neveu)



De Sainte-Thérèse, le 15 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Georgette Neveu, épouse de feu Gérard Marchand.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole (Pierre), feu Richard (Chantal) et Gilles (Sandra), ses petits-enfants, François, feu Pascal, Pierre-Marc, Sébastien, Catherine, Carole-Ann et Joannie ainsi que son arrière-petite-fille Charlie, son frère et ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 octobre de 10h à 14h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.