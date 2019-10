Doutons donc

Allez, encore un petit effort et on aura traversé cette tempête de milliards promis à tâtons ainsi que ces analyses à n’en plus finir sur les efforts de séduction aussi subtils qu’un rouleau compresseur dans un salon de thé.

La chronique intitulée « La générosité des politiciens » de Michel Girard hier était un véritable bijou de vérité qui pourrait s’avérer une référence extraordinaire à trois jours du vote. Toutefois, il y a une condition : il faudrait que ces promesses soient tenues. Il est surtout là le hic, le mensonge national.

Toutes ces promesses de tous les partis sont-elles intelligentes et pour le bien des contribuables ? Autrement dit, est-ce que le montage de ces annonces et engagements est pour attirer le vote crédule et naïf ou pour réellement améliorer nos conditions de vie ? Doutons ensemble.

Les rallonges

Éliminer la TPS sur vos coûts de chauffage changera-t-il vraiment votre vie ? Une baisse de 25 % des frais de cellulaire pendant deux ans aidera-t-elle vraiment vos finances ?

Par ailleurs, oui, la mise en place de l’assurance médicaments à travers le pays serait extraordinaire. Ajoutez la couverture des soins dentaires et on tombe directement au paradis. Mais sérieusement, croyez-vous à cela ? Moi non plus, et même pas une seconde.

Aujourd’hui et demain, on verra les dernières étincelles d’un feu d’artifice avant de repartir, mardi, vers quatre belles années de déficit, de dettes et... une chance que le nez ne leur allonge pas, on manquerait de place même d’un océan à l’autre.

Ti paquet

Est-ce que ça existe des vestes anti-promesses ?

« Enfin, METE mon nom sur la feuille de pointage... » (Victor)

S’il n’y a plus grand-chose dans votre vie, c’est peut-être qu’il n’y a plus grand vie dans votre chose.

À vendre : Pancarte « À vendre ». (Un gars qui a vendu.)

Larousse et le Petit Robert... deux épais.

À mardi