OLIGNY THIBERT, Huguette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Mme Huguette Thibert, épouse de M. André Oligny, nous a quittés le 15 octobre 2019, à l'âge de 74 ans.Résidente de Candiac, Mme Huguette Thibert Oligny laisse derrière elle, outre son époux: sa fille Chantal, ses petites-filles Elodie et Chloé, son gendre Eric Lemieux, sa soeur Georgette, ses frères, sa filleule Kathryn, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis, ainsi que de nombreux souvenirs empreints d'amour.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 octobre 2019 de 14h à 17h, suivi par une douce célébration de sa vie dans la chapelle du complexe:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou des dons à la fondation Source Bleue de Boucherville, pour souligner l'excellence de leurs soins.