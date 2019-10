FORTIN, Jocelyne



Est décédée le 15 octobre 2019, à son domicile, à l'âge de 60 ans, Mme Jocelyne Fortin, fille de feu Michel Fortin et de feu Ancilla Michaud, et la conjointe de feu Alain Cossette. Elle était domiciliée à Mirabel.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle Marcotte (Jean-Philip), Cindy Marcotte (Stéphane), Marie-Michèle Fortin-Cossette (Mathieu) et Alain-Claude Cossette; ses petits-enfants: Jacob, Marie-Soleil, Laurie-Maude et Noémie; ses frères et soeurs: Guy (Francine), Francine (Denis), Lise (feu Maurice), Mario, Diane (Ghislain), Martin (Louise) et Colette (Joël); ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses beaux-parents, sa belle-famille ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est aussi partie rejoindre son frère et sa soeur: feu Gilles et feu Sylvie.La famille vous accueillera le lundi 28 octobre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, auxde VAL-D'ORainsi que le mardi 29 octobre 2019 dès 9h. Les funérailles auront lieu le mardi 29 octobre 2019, à 10h30, en l'église St-Sauveur de Val-d'Or.