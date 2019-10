Le Canadien refait le coup aux Blues

Pour la deuxième fois en autant de samedis, le Canadien de Montréal a eu le meilleur sur les Blues, mais cette fois au compte de 5 à 2 à St. Louis.

Le Tricolore avait préalablement battu les champions en titre de la Coupe Stanley 6 à 3 au Centre Bell.

Dans l’affrontement du jour, l’avantage numérique du CH a produit deux buts. Jordan Weal a été l’auteur de cette première réussite. Ce dernier n’était même pas censé prendre part au duel, mais il a remplacé Joel Armia qui a quitté la patinoire lors de la période d’échauffement, blessé au bas du corps.

Jonathan Drouin a été le deuxième marqueur du Canadien avec l’avantage d’un homme. Le Québécois a profité d’un magnifique relais de Jesperi Kotkaniemi pour décocher un tir sur réception qui n’a laissé aucune chance au gardien Jake Allen.

Brendan Gallagher, Nick Suzuki et Shea Weber (filet désert) ont amassé les autres filets des vainqueurs.

Le premier a largement bénéficié des largesses d’Allen, marquant seulement six secondes après la reprise des hostilités en deuxième période. Il s’agit d’ailleurs du deuxième but le plus rapide de l’histoire de la Sainte-Flanelle en début d’engagement.

Pour sa part, le second a inscrit son deuxième filet en autant de rencontres. Dans le cas de Weber, il s’agissait de sa première réussite en 2019-2020.

Devant la cage du CH, Carey Price a effectué 32 arrêts, cédant sur des tirs de Jaden Schwartz et de David Perron.

Les joueurs du Canadien n’auront pas grand temps pour célébrer ce gain, eux qui reprendront l’action, dimanche, contre le Wild au Minnesota. Ce sera d’ailleurs le gardien Keith Kinkaid qui obtiendra le départ pour le Bleu-Blanc-Rouge.