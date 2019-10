COUSINEAU, Marcel



À Deux-Montagnes, le 16 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Marcel Cousineau, époux de Mme Pauline Soucy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle (Benoît) et Gabriel (Esther), ses petits-enfants Noemí, Alicia, Amélie, David et Charles, son frère Jacques, ses soeurs Jeannine, Laurette, Gisèle, Cécile, Pauline et Marie Paule, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 octobre 2019 à 10 h en l'église de Sainte-Scholastique (10 145, rue St-Vincent, Mirabel, Qc, J7N 2Y1). Les funérailles auront lieu à 11 h suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.(450) 473-5934