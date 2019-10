CLERMONT, Marcel



À Laval, le 26 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Marcel Clermont, époux de feu Madame Marie-Rose Barbe.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lise Vermette), Dominique (Chantal Soucy), Angèle (Bernard Brideau) et Martin, ses petits-enfants: Christina, Alexandre, Sarah, Guillaume, Vickie et Mathis, sa compagne Laurey Hotte, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 octobre 2019 dès 10h à l'église Ste-Dorothée, 655, Principale, suivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Marie-Clarac pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac serait apprécié en sa mémoire.www.fondationmarieclarac.org