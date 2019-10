LEMAY, Jeannine née Hince



Le lundi 14 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 92 ans, Jeannine Hince Lemay, épouse de feu Marcel Lemay.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Donat, 6805, De Marseille à Montréal, le samedi 16 novembre 2019, dès 10h pour y recevoir les condoléances. Les funérailles seront célébrées à 11h.