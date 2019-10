DAIGNEAULT, Jules



À Longueuil, le 10 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement, monsieur Jules Daigneault, époux de feu Claire Paquin.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Thérèse Pagé), Jean (Céline Pagé-Laniel) et René (Chantal Gélinas); ses petits-enfants: Philippe, Justin, Stéphanie, Alix, Marie-Kim, Julia et Laurel; ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Éloïse, Florence, Delphine, Anne-Laurence; sa soeur Monique Généreux, son frère Michel Daigneault, sa grande amie Oviette Barriault ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 27 octobre 2019 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu à 16h00 à la chapelle du complexe funéraire.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre- Boucher.