LÉONARD, Michel



Dr Michel Léonard est décédé à Montréal le 13 octobre 2019 à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 66 ans, Hélène, ses fils Pierre, Jacques (Manon) et Michel (Michael), ses petites-filles Alexandra (Philippe) et Roxanne, sa soeur Pierrette, ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 24 octobre de 14h à 22h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 25 octobre à 11h en l'église Saint-Arsène, 1015, Bélanger est, Montréal. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.