PATENAUDE (née Duplessis)

Gertrude



À Laval, le 10 octobre 2019, à l'aube de ses 93 ans, est décédée Mme Gertrude Duplessis, épouse de feu M. Lucien Patenaude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Jean-Yves), Richard et Diane (Yvon), ses petits-enfants Philippe (Evna), Rémi (Annie), Olivier (Luz), Simon (Julie) et Laurent, ses arrière-petits-enfants Léo, Jeanne, Louis, Béatrice et Colin, sa soeur Pauline (Jean), sa belle-soeur Jeanne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 28 octobre 2019 dès 9h30 en l'église St-Elzéar, 16 boul. St-Elzéar, Laval. Les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, prière de faire un don à la fondation de votre choix.