Gîte Zazen: séjour zen

On s’offre une pause bien méritée pour retrouver l’équilibre au gîte Zazen. On y apprécie le charme et l’esprit des lieux, de même que les hôtes généreux et attentionnés.

On trouve assurément le calme et le confort au gîte Zazen de Mont-Laurier, où Roxane Paquette et Stéphane Moreau accueillent chaleureusement leurs invités depuis trois ans. L’établissement, qui inspire la tranquillité et la paix, promet un séjour reposant qui fait du bien dans une ambiance pleine de bienveillance.

Photo courtoisie

LA PERFECTION

Le gîte Zazen accueille jusqu’à 10 invités dans ses cinq chambres. Que l’on choisisse Bouddha, Ganesh, Shiva ou Einstein, on dort dans un grand lit, alors que Magellan dispose plutôt de deux lits simples. Les chambres sont jolies et douillettes, décorées dans l’esprit zen du gîte et parsemées de souvenirs de voyages dans le ton. L’éclairage des lampes de chevet permet d’être tamisé pour créer une ambiance apaisante. Les chambres accèdent aux deux salles de bain à partager avec douche et baignoire, ainsi qu’au salon. On retient qu’il n’y a aucun téléviseur, ni dans les chambres ni au salon. La cuisine commune entièrement équipée convient à ceux qui veulent préparer leur dîner et leur souper. Le matin, l’hôtesse suggère un déjeuner équilibré à la grande table de la cuisine. Il comprend un plat principal (pain doré, crêpes au sarrasin, œufs pochés aux herbes de Provence...) accompagné de confitures et cretons maison, noix, fruits frais de la saison, sirop d’érable, fromages, yogourt et boissons froides et chaudes. Les hôtes s’adaptent aux intolérances et aux allergies des invités en proposant des variantes. Ici, tout est parfait !

Photo courtoisie

PENSER À SOI

Un séjour chez Zazen serait incomplet sans une ou des séances de méditation. Elles ne sont toutefois pas obligatoires. Une retraite de trois jours et des ateliers avec accompagnement permettent de reprendre contact avec soi, de s’éloigner des soucis du quotidien, d’aspirer au calme et d’apprendre à respirer convenablement. Bienveillance et écoute sont au programme de la part de Roxane Paquette, thérapeute, pour que l’accompagnement soit bénéfique. Une grande salle au sous-sol permet aux gens de s’installer confortablement tout en se ressourçant dans la paix. Sur réservation, on bénéficie des services d’un massothérapeute dans un local prévu à cet effet.

À savoir

TARIFS : Une nuit en occupation double à partir de 100 $, incluant le déjeuner.

SERVICES : Un groupe peut réserver le gîte en entier. Laveuse et sécheuse sont accessibles sans frais. À noter pour l’été prochain, les cyclistes apprécient la proximité du parc linéaire Le P’tit train du Nord.

ACTIVITÉS SUR PLACE : On fait des jeux à la cuisine, on relaxe au salon.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS : Lorsqu’il y a de la neige, on fait du traîneau à chiens chez Expédition Rêve blanc.

COORDONNÉES :

Gîte Zazen

191, rue de la Madone

Mont-Laurier (Québec)

J9L 1R1

Téléphone : 819 271-6984

www.gitezazen.com