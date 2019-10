Jack Hughes marque son premier et bat l’équipe de son frère

Le premier choix au total du dernier repêchage, Jack Hughes, a inscrit son premier filet dans la Ligue nationale de hockey (LNH), alors que ses Devils du New Jersey ont blanchi les Canucks de Vancouver par la marque de 1 à 0, samedi, au Prudential Center.

Ce but est d’autant plus important puisque Hughes l’a inscrit aux dépens de son grand frère Quinn, lors de leur première confrontation dans le circuit Bettman. Le duo avait révélé, vendredi, qu’environ 75 à 80 proches de la famille assisteraient au duel fratricide. Ceux-ci n’ont donc pas été déçus.

Le joueur de centre a marqué son tout premier but en avantage numérique. Bien servi par une passe transversale de Taylor Hall, Hughes a décoché un tir qui a eu raison du gardien de but Thatcher Demko. Ce but en première période sera finalement le seul de la rencontre.

À 18 ans et 158 jours, le jeune prodige est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire des Devils à ouvrir son compteur dans la LNH. Craig Wolanin avait 18 ans et 135 jours lorsqu’il a enfilé son premier, lors de la saison 1985-1986.

Devant la cage de l’équipe locale, MacKenzie Blackwood a tenu bon malgré l’avance incertaine de son équipe, repoussant les 25 rondelles envoyées dans sa direction. Le gardien de 22 ans a ainsi enregistré son premier blanchissage de la saison, et sa deuxième victoire.

Après avoir amorcé leur campagne avec six revers consécutifs, les Devils ont gagné un deuxième match de suite. Leurs vis-à-vis ont quant à eux vu leur séquence de quatre gains à la file prendre fin.