La litière au goût de votre chat pour éviter la malpropreté

Vrai

Faux

Vrai

Le type de substrat pour la litière le plus aimé par les chats est effectivement quelque chose qui ressemble à du sable d’une plage cubaine : fin, doux, absorbant et non parfumé. Pas étonnant que plusieurs chats d’extérieur n’hésitent pas à faire leurs besoins dans les carrés de sable des enfants si ceux-ci ne sont pas couverts !