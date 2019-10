Le week-end culturel de Émile Schneider

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Ne faites pas honte à votre siècle, de Daria Colonna, qui est un recueil de poésie écrit par mon amoureuse. C’est un livre qui porte un regard sensible sur notre époque et qui met en feu tout ce qui est trop linéaire.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

Le film dramatique Cold War, du réalisateur polonais Pawel Pawlikowski, qui évoque certains silences dans l’amour et dans le couple. C’est aussi une histoire magnifique sur les souvenirs et la mémoire. Il est campé dans les années 1950 durant la guerre froide, où l’on voyage entre la Pologne et Paris. On y suit une idylle entre un musicien et une chanteuse polonaise. J’ai adoré le jeu des acteurs et la direction photo qui est magnifique. Le film a d’ailleurs remporté le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, l’année dernière.

Quel est le spectacle à voir ?

Photo courtoisie

J’ai vu le spectacle musical de Jo Millette Mille Piastres Please. Il s’agit d’un auteur-compositeur-interprète québécois talentueux qui a lancé l’album Bégonia l’été dernier. Il est aussi un grand parolier et un excel­lent violoniste. C’est un musicien de la rue qui a joué dans le métro pendant plusieurs années et qui maintenant fait de la scène. Il a même participé à des ­opéras en Europe. Tout récemment, il a composé avec Robert Fusil la trame sonore originale du film Les fleurs oubliées d’André Forcier. Il sera en spectacle le 27 octobre à L’Espace public.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

La série allemande Le Parfum, qui est vraiment puissante. J’ai visionné en rafale l’été dernier les six épisodes qui sont diffusés sur Netflix. C’est un grand thriller inspiré du roman éponyme de Patrick Süskind, paru en 1985 et vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, et du film Le Parfum, l’histoire d’un meurtrier que l’on connaît tous. La série est très différente du film. On y raconte l’histoire de six adolescents pensionnaires passionnés par les parfums. Un crime a été commis à cette époque. Vingt ans plus tard, l’une des adolescentes est retrouvée assassinée. On va tenter de découvrir le coupable dans ce cercle d’amis. C’est très bien écrit et très bien joué. L’ambiance est très particulière.

Dans un autre registre, j’ai beaucoup aimé la série, On Becoming a God in Central Florida avec Théodore ­Pellerin et Kirsten Dunst. C’est très rafraîchissant, ça fait du bien !

Quelle est votre récente découverte musicale ?

Photo courtoisie

J’ai dernièrement téléchargé l’album Sainte-Foy, du rappeur KNLO, qui est pour moi une leçon de rap. Je connaissais ses précédents albums, mais celui-ci m’a particulièrement inspiré. La musique est magnifique et les textes sont hallucinants. Un album vachement bien fait !

On suit Émile