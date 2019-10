Les jeunes: la solution à considérer!

Les conditions gagnantes étaient réunies. Autant en profiter, n’est-ce pas ?

Et qui avait pensé un instant que la visite du Wild du Minnesota se transformerait en une soirée où les partisans de l’équipe – du moins ceux réunis au Centre Bell – s’amuseraient comme larrons en foire.

Victor Mete qui marque son premier but en carrière.

Nick Suzuki qui inscrit également son premier but.

Carey Price qui signe un jeu blanc.

Un match où le Canadien n’a jamais été inquiété par un rival qui, avouons-le, est démuni de joueurs capables d’établir des standards élevés.

Mais, dans la réalité de la Ligue nationale d’aujourd’hui, chaque point revêt d’une grande importance. Le Canadien ne pouvait pas échapper les deux points, surtout pas contre un rival qui en arrache.

Il a joué avec beaucoup de conviction. Il a exercé un contrôle total des actions posées au cours de la rencontre.

Curieusement, alors que Claude Julien a apporté des changements à sa formation, donnant aux jeunes joueurs de l’organisation l’opportunité de démontrer leur savoir-faire, tout a bien fonctionné.

Cale Fleury s’est bien comporté en renouant avec la compétition.

Suzuki a semblé jouer avec plus d’assurance.

Et, il y a Mete. Un dossier particulier. Le jeune homme, on le sait, occupe une chaise qui ne lui convient pas. Mais, il n’est pas à blâmer. Claude Julien a fourni l’explication en étant très convaincant dans son propos : « Je fais avec ce que j’ai en mains. »

Aucun problème

Personne ne contestera l’effort que déploie le jeune homme à chacune de ses présences sur la patinoire. Les gens lui ont témoigné leur appui quand il a finalement inscrit son premier but.

Les joueurs du Canadien également.

Dans le cas de Suzuki, les décideurs du Canadien ont-ils vraiment d’autres choix que de se tourner vers les jeunes espoirs de l’organisation ? D’ailleurs, qu’attend-on pour rappeler Ryan Poehling ?

Fleury, Poehling et Suzuki ont été identifiés comme les joueurs qui assureront la relève. Jesperi Kotkaniemi a obtenu ce statut la saison dernière, bien que le jeune centre soulève présentement des inquiétudes.

Ne devrait-on pas les intégrer immédiatement à la formation régulière avec des rôles bien précis? Mais, chez le Canadien, on semble indécis sur la question, à savoir : les jeunes peuvent-ils compromettre nos chances d’obtenir une place lors de la deuxième saison? Les vétérans, recrutés à travers la ligue, pour la plupart rejetés par les autres formations, représentent-ils un bon pari ? On le sait, l’objectif est une qualification aux séries éliminatoires. Et c’est très légitime d’entretenir des espoirs surtout après les 96 points récoltés l’an dernier. Par contre, doit-on pour autant, favoriser des vétérans qui ne seront probablement plus avec l’équipe l’an prochain, au détriment des jeunes joueurs de l’organisation ?

Bien des changements

La Ligue nationale a bien changé au cours des dernières années. Les patineurs à peine sortis des rangs juniors ou universitaires ont rapidement pris leur place et, aujourd’hui, ils affichent leur talent. On ne leur impose plus un carcan.

Ils ont également l’avantage d’arriver dans un sport qui doit répondre aux règlements du plafond salarial, par conséquent, les joueurs dans la trentaine n’ont plus les mêmes conditions que par les années passées.

On préférera un jeune joueur avec un certain talent à un vétéran parce que, sur le plan financier, la comparaison ne tient plus. Le jeune patineur, pour les trois premières années, se voudra une aubaine.Je comprends très bien que Geoff Molson et son groupe souhaitent une qualification aux séries éliminatoires. En fin de compte, une entreprise doit réaliser des profits et les matchs du tournoi printanier représentent une source de revenus à faire rêver les propriétaires.

Après tout, les patineurs ont déjà touché leur plein salaire. Ce sont des revenus tombés du ciel.

D’où l’importance de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif. Cependant, peut-on en même temps, si on a une confiance sans limites envers les jeunes joueurs de l’organisation, leur fournir l’opportunité de participer à une compétition où chaque soir, il s’agit d’un match à caractère des séries éliminatoires ?

Le hockey, au risque de se répéter, a subi bien des transformations au fil des ans, et les décideurs doivent modifier leur philosophie. La parité et l’équilibre des forces imposent une nouvelle façon d’affronter les défis tout en demeurant une équipe qui, au fil des matchs, va s’améliorer.

