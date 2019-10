Les Nationals pour réconcilier le tout Washington!

Historiquement la capitale américaine n'a pas été en mesure de se réjouir bien souvent des succès de ses équipes de baseball. Si les Senators/Nationals ont connu de bons moments dans les années 1920, les plus vieux partisans se souviennent surtout des années de vaches maigres qui mèneront au départ de la franchise vers le Minnesota où l'équipe allait être rebaptisée les Twins. La seconde concession, une équipe d'expansion qui débute en 1961, sera déménagée au Texas et deviendra les Rangers après 1971.

Comme bien d'autres amateurs de baseball du Québec je digère encore mal le départ de nos Expos pour Washington. Mais cette seconde franchise fournit actuellement à «Mudville» (voir la note au bas du texte) des motifs de célébrations. Si la Maison-Blanche et le Capitole offrent plus d'occasions de se déchirer et de diviser le pays, le baseball pourrait bien combler le fossé!

Je vous laisse plus bas un lien vers un article du Washington Post qui souligne que malgré la frénésie actuelle, le transfert des Expos il y a quinze ans avait été autorisé après un débat serré au conseil municipal. Le vote final? Sept voix en faveur de l’arrivée d’une nouvelle équipe et six contre. On se demandait alors comment justifier les investissements. Après des débuts modestes, l’équipe a offert des performances plus solides. Depuis hier, Washington ne possède plus une des deux seules concessions à ne pas avoir atteint les Séries mondiales, l’autre étant Seattle.

La victoire des Nationals contre les Cards contribue non seulement à unir les habitants de la vile et à redonner un brin de fierté aux partisans, elle pourrait également faire oublier les débats acrimonieux entourant le financement du stade. Considéré par plusieurs comme du gaspillage de fonds publics, le stade permet de revitaliser tout un secteur.

Un simple passe-temps le baseball? Oui, mais aux États-Unis il peut soulever les passions et adoucir les mœurs!

Voici le lien pour l'article de Marc Fisher dans le Washington Post. Plus bas, je vous laisse également une caricature de Clay Jones en lien avec mon entrée.

Note: l'expression complète est «no joy in Mudville». Elle est tirée d'une balade du XIXe siècle intitulée «Casey at the bat. A ballad of the Republic». L'équipe dont il est question dans la chanson évolue dans la ville fictive de Mudville. L'expression réfère habituellement à une ville perdante et à la désillusion.