L’une des sorties québécoises les plus importantes de 2019

Third Eye Blind

Je dois vous le confier : je me lançais dans cette écoute avec une brique pis un fanal et j’en sors un tantinet surpris. Lorsque le vénérable projet se « lâche lousse », c’est surprenant. Convenu, mais surprenant. Le combo Screamer et The Kids Are Coming (To Take You Down) - qui ouvre le bal - prend par surprise tant il est énergique, et avouons-le, accrocheur. Puis, Stephan Jenkins et sa bande se mettent en mode ballades et ça part en couille. Œuvre formatée et très en dents de scie, donc. Pour fans surtout.