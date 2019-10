Marc-André Fleury blanchit les Penguins

Le gardien Marc-André Fleury n’a rien donné à ses anciens coéquipiers et les Golden Knights de Vegas ont blanchi les Penguins 3 à 0, samedi soir, à Pittsburgh.

Le Québécois a réalisé 29 arrêts pour signer un premier jeu blanc contre l’équipe avec qui il a évolué pendant 12 saisons. Il s’agissait également de son 57e blanchissage en carrière.

C’était également la 26e équipe que frustrait Fleury, lui qui est seulement le sixième gardien de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à réussir un pareil exploit. Les autres sont Roberto Luongo, Tomas Vokoun, Martin Brodeur, Ed Belfour et Dominik Hasek.

Offensivement contre les «Pens», Paul Stastny a déjoué le gardien Tristan Jarry en deuxième période, lui qui profitait d’un avantage numérique. Sur ce filet, Max Pacioretty a amassé sa huitième passe de la présente campagne.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits, en troisième période, par Mark Stone et William Karlsson (filet désert).

Un premier tour du chapeau pour Tyson Jost

À Tampa, l’attaquant Tyson Jost a inscrit le premier tour du chapeau de sa carrière et l’Avalanche du Colorado a battu le Lightning de Tampa Bay 6 à 2.

L’Albertain de 21 ans a réussi l’exploit à son 149e match dans la LNH.

Sur l’ensemble des réussites de Jost, son coéquipier Colin Wilson a fourni des mentions d’aide, lui qui n’avait toujours pas amassé de point cette saison avant sa performance de la soirée.

Les autres buts de l’Avalanche sont venus des bâtons de Gabriel Landeskog, Nazem Kadri et Mikko Rantanen, tandis que Yanni Gourde et Victor Hedman ont produit les filets du Lightning.

Corey Perry propulse les Stars

À Philadelphie, Corey Perry a amassé trois points, ce qui a permis aux Stars de Dallas d’avoir le meilleur sur les Flyers au compte de 4 à 1.

Il s’agissait d’ailleurs d’un premier gain en temps réglementaire pour les Stars. L’équipe texane a aussi mis fin à une vilaine séquence de cinq matchs sans victoire.

Contre les Flyers, Perry a sonné la charge en fournissant des mentions d’aide sur les buts de Roope Hintz et d’Esa Lindell, en première période. Il a aussi touché la cible lors du dernier engagement, une première pour lui dans l’uniforme des Stars. Miro Heiskanen a complété la marque dans un filet laissé à l’abandon au profit d’un sixième patineur.

La réplique des favoris de la foule a été inscrite par le Québécois Sean Couturier.

Les Coyotes accumulent des points

À Glendale, les Coyotes de l’Arizona ont profité des Sénateurs d’Ottawa pour enregistrer un troisième gain consécutif. Samedi soir, les «Yotes» ont vaincu les «Sens» 5 à 2.

Conor Garland et Alex Goligoski ont récolté deux points, tandis que Kyle Capobianco a inscrit son premier but dans la LNH. Oliver Ekman-Larsson, Carl Soderberg et Lawson Crouse ont aussi marqué face aux représentants de la capitale canadienne.

En début de rencontre, l’attaquant Phil Kessel, qui a disputé un 1000e match dans la LNH la semaine dernière, a été honoré par les Coyotes lors d’une courte cérémonie.