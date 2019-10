Nouveau Guide de l’acheteur de l’OACIQ: un outil pour bien naviguer

Pas toujours facile de naviguer à travers le processus d’achat d’une propriété. Heureusement, il existe de nombreuses ressources, dont le Guide de l’acheteur de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) qui a eu droit à une refonte bien en règle!

«Notre nouveau guide de l’acheteur répond directement à une volonté exprimée par les consommateurs d’être mieux informés. Désormais, ceux-ci ont à leur disposition un outil d’accompagnement supplémentaire qui les guidera pas à pas dans chacune des étapes de l’achat d’une propriété, d’un immeuble à revenus ou d’une copropriété par l’entremise d’un courtier immobilier», souligne l’OACIQ.

Photo Can Stock Photo / ilona75

Trois sections clés

Ce Guide, plus facile à consulter que jamais, est scindé en fonction des différentes étapes de la transaction, soit avant, pendant et après. Avant, pour savoir comment bien se préparer. Pendant, pour effectuer les bonnes démarches lorsque l’on s’intéresse à une propriété en particulier. Après, pour comprendre toutes les étapes suivant la promesse d’achat.

Ces sections regroupent du contenu spécifique très utile. Il est ainsi possible, par exemple, d’en apprendre davantage sur les formulaires que le courtier utilisera et sur l’inspection préachat, de même que sur les devoirs et obligations des courtiers ainsi que sur les protections prévues par la Loi sur le courtage immobilier lorsque l’on fait affaire avec un courtier. De plus, le Guide comporte une série d’encadrés informatifs qui ponctuent le texte de précisions qui feront gagner du temps aux consommateurs. Quant aux bulles, parlez-en à votre courtier, elles mettent en relief les moments clés où certaines questions devraient être posées au courtier. Des liens hypertextes sont également intégrés aux endroits opportuns, ce qui permet d’obtenir des renseignements complémentaires fort pertinents.

Pour consulter le Guide en version numérique sur le site web de l’OACIQ, il suffit de suivre ce lien.