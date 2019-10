Avez-vous l’impression d’être bombardés de données de sondages ces derniers jours?

On en a-tu vraiment besoin!

Ça fait partie de mon travail que de surveiller les tendances, les fluctuations du vote. Il fut un temps où l’on attendait le résultat du dernier sondage pour se faire une idée de ce que l’électorat pense. Des mouvements dans les intentions de vote.

Plus maintenant.

Trop de sondages. C’est rendu difficile à suivre pas mal.

Je lis des commentateurs sérieux, chevronnés, expérimentés, qui, eux aussi, en perdent leur latin. C’est même rendu que l’on associe un biais systématique à certains sondeurs; un tel a tendance à voir les libéraux un peu haut, un autre a plutôt l’habitude de faire l’inverse...

C’est devenu un peu ridicule.

drawing by Dolighan

3 sondages par jour??

J’ai plus d’une fois rappelé cette donnée, mais elle est particulièrement intéressante en ce moment. Dans les sept derniers jours de la campagne fédérale de 2015, il y avait eu une moyenne de trois sondages par jour.

Dix sondages dans les trois derniers jours.

DIX!

Mais c’était hyper important que chaque firme publie son enquête afin de se positionner sur l’échiquier des sondeurs. Car c’est une business cette affaire-là. Dans ce monde d’initiés, il y a une compétition féroce. Et chaque sondeur essaie de s’imposer comme le plus fiable, le plus précis.

Une game, une business. Avec des bons et des moins bons.

Photo AFP

Et en 2019?

Preuve que c’est une industrie lucrative, tout le monde veut sa part du gâteau. Depuis le déclenchement de la campagne fédérale de 2019, le 11 septembre dernier, il y a eu pas moins de 105 différents sondages.

Oui, 105.

Come on. A-t-on vraiment besoin d’autant d’enquêtes d’opinion? Et chacun de ces sondages propose un score par parti en fonction d’un échantillon d’au moins 1000 répondants.

Il doit y avoir du monde qui ne fait que ça répondre à des sondages.

La seule différence par rapport à 2015 c’est que la dernière fois, à une semaine des élections, l’issue du vote était connue. Tout le monde voyait les libéraux vainqueurs. Cette fois-ci, à 48 heures du vote, ça va dans tous les sens. Et on dépassera la barre des 110 sondages avant la fin.

Tout ça pour en arriver à la fin sans que l’on puisse identifier le vainqueur.

Non, ce n’est pas vrai. Il y a bel et bien un gagnant dans tout ça, c’est la business du sondage.

Pour le quidam, trop c’est comme pas assez. C’est devenu difficile d’accorder de la crédibilité à ces enquêtes quand il y en tellement. Et que ça va dans tous les sens.

A-t-on vraiment besoin d’autant de sondages? Non.

Mais c’est tellement plus simple de pérorer là-dessus que de décortiquer les programmes, que de fouiller les enjeux et de confronter les candidats et les chefs sur ceux-ci.

Allez! Je m’égare! Que dit le dernier Mainstreet?