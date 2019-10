Trouver son équilibre

Il y a plus de deux ans, Pierre Lapointe a enregistré trois albums, en l’espace de quelques mois. Après avoir lancé La science du cœur, un album « intello », et Ton corps est déjà froid, un disque « rock garage », le voilà qui arrive avec Pour déjouer l’ennui, une collection « de berceuses ». Le Journal s’est entretenu avec l’auteur-compositeur.

Pour déjouer l’ennui a été enregistré au mois d’août 2017. Tu as donc attendu plus de deux ans avant de le sortir. Aimes-tu l’album encore aujourd’hui ?

« Oui, et c’est pourquoi j’ai décidé de le sortir en troisième justement. Je savais que c’était un disque intemporel et qui me faisait du bien. Je l’ai vraiment écrit dans une dynamique de faire un album de berceuses, quelque chose qui n’est pas du tout à la mode. C’est la première fois que je faisais un disque sans avoir des papillons dans le ventre, sans être stressé et me dire : j’aurais pas dû faire ça comme ça. »

L’idée de faire un album calme est-elle venue pour contrebalancer celui conçu avec Les Beaux Sans-Cœur (Ton corps est déjà froid) qui bougeait beaucoup plus ?

« Pas vraiment. J’ai fait les trois albums en même temps et je me suis senti bien en les faisant en même temps. D’un projet à l’autre, j’allais puiser dans une énergie que j’avais besoin de sortir. Pour moi, c’était une période assez le fun. J’avais l’impression de trouver mon équilibre. Je passais d’un projet rock à un de chansons plus douces à un de chansons plus intellos. En même temps, je faisais La Voix et je travaillais sur le projet Amours, délices et orgues aux Francos. Pour moi, y’a un équilibre qui s’est trouvé là-dedans. »

L’album comprend la pièce-titre, qui est coécrite par les frères Hubert Lenoir et Julien Chiasson. Comment est arrivée cette collaboration ?

« J’écoutais beaucoup The Seasons [dont font partie les deux frères]. J’ai décidé de leur écrire pour leur dire que j’aimerais ça écrire une chanson avec eux. Les gars m’ont envoyé quelques ébauches de chansons. C’est sur cette chanson-là [Pour déjouer l’ennui] que j’ai flashé. Je leur ai dit que j’aimerais la retravailler avec eux. On s’est donné rendez-vous à Québec, parce que j’allais jouer à la Saint-Jean. Je leur ai dit de venir dans ma chambre d’hôtel. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit : mon Dieu, de quoi t’as l’air ? (rires) Deux gars, début vingtaine, un peu androgynes, qui arrivent avec une bouteille de vin, dans ma chambre d’hôtel. Haha ! Je me suis dit : il ne faut pas que personne ne voie ça ! Ils n’étaient pas super connus à l’époque. On aurait dit que je m’étais commandé deux escortes ! »

Le disque compte aussi la participation de Daniel Bélanger sur la pièce Vivre ma peine. De quelle façon a-t-il embarqué sur le projet ?

« Daniel, on s’est vus souvent. C’est quelqu’un que j’adore. Je l’appelle tout le temps “mon doyen” (rires). Il m’a appris à écrire des chansons. Il ne le savait pas, car on ne se connaissait pas à l’époque. Mais je l’ai écouté comme ça n’a pas d’allure. À un moment donné, je lui ai dit que je voulais écrire avec lui. On a essayé de le faire face à face, mais ça l’intimidait beaucoup. Je suis donc retourné chez moi pour écrire des textes et je les lui ai envoyés. Il a finalement fait la musique de la pièce Une lettre, qui se trouve sur La science du cœur. Et il a fait celle sur Vivre ma peine. Quand j’ai reçu ces chansons-là dans mon téléphone et que je les ai écoutées, j’avais des frissons. Le symbole est très, très fort pour moi. Écrire pour Daniel Bélanger, c’est un honneur. »

Le 23 octobre, tu animeras le Premier Gala de l’ADISQ. Comment envisages-tu cette soirée ?

« Agréablement. C’est de la gestion de stress un peu (rires) ! Mais l’équipe de l’ADISQ, je la connais depuis longtemps. Ça va faire 20 ans que je fais ce métier-là. Je me sens un peu à la maison. Quand ils m’ont approché pour le faire, j’étais honoré et j’ai dit oui presque tout de suite. On ne voulait pas passer à côté de ça. C’est un moment important dans l’année. Les textes sont déjà écrits. Mon travail, c’est de mettre les gens à l’aise. Ce n’est pas une si grosse job. Vais-je essayer d’être drôle ? Pas tant. Si je le suis, ce sera malgré moi (rires). »

► Le nouvel album de Pierre Lapointe, Pour déjouer l’ennui, est présentement sur le marché. Une nouvelle tournée devrait être annoncée prochainement.