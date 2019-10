Un bon gars, un bon livre!

Les bons gars ont une histoire, et elle est captivante parce qu’elle colle au Québec réel, celui que l’on connaît tous, mais que l’on raconte trop peu.

Il sera seulement question de Victor Plamondon, travailleur d’usine et père de famille qui arrive à la fin de sa vie et qui en remonte le cours. Un Québécois ordinaire, comme des milliers d’autres.

À son décès, ce père a laissé un manuscrit « dans lequel il racontait des pans de son histoire simplement, humblement », explique M. Laprade. Or, surprise !, ce n’était pas ennuyant. On le constate à notre tour en lisant le récit que l’auteur en a tiré.

On suit un homme né à la campagne en 1924, qui reprendra la ferme familiale, mais que de durs coups amèneront à Montréal. Bien des boulots, dont chauffeur de taxi, avant qu’il trouve « sa » place à l’usine Dominion Glass, où il deviendra contremaître jusqu’à son départ forcé à la retraite.

Il mariera sa belle Fleurette, aura un gars, deviendra grand-père et s’ajustera tant bien que mal à une société qui change.

On reconnaît par ailleurs le travail d’un journaliste dans l’exactitude avec laquelle le milieu dans lequel évolue Victor est décrit, ce qui rend ce livre encore plus attachant.

Les plus vieux retrouveront un Montréal pas si lointain, mais qui n’existe plus : le Miracle Mart de la Plaza Alexis-Nihon, l’épicerie qu’on fait chez A & P, le restaurant du 9e chez Eaton, le chalet à Châteauguay... Les plus jeunes parcourront une histoire du Québec qui s’incarne au quotidien.