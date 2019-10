Un Canada divisé

Cela cache toutefois une réalité plus profonde, qui prend ses racines dans la trajectoire historique qu’emprunte le Canada. C’est un pays de plus en plus divisé.

Le projet québécois de vivre à sa manière et d’être le plus souverain possible dans ses champs de compétences continue d’exister au sein du Canada et sera représenté au Parlement fédéral par le Bloc québécois.