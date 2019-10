Un espoir des Devils se blesse en célébrant

On ne verra probablement pas de sitôt l’attaquant des 67’s d’Ottawa Graeme Clarke célébrer un but comme il l’a fait récemment.

En effet, l’espoir des Devils s’est blessé à l’épaule en se jetant dans la baie vitrée, en guise de célébration après un but contre les Frontenacs de Kingston, lundi dernier; un geste qui lui vaudra une absence de quatre à six mois et une intervention chirurgicale, selon le quotidien Le Droit.

Clarke avait un bon début de saison, avec ses sept filets en neuf rencontres. Il a également ajouté deux aides à sa fiche.

Il a été un choix de troisième tour des Devils, le 80e au total, lors du repêchage de la LNH de 2019.