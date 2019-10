«Créatrices» de Valérie Chevalier et Andréanne Gauthier: 30 portraits de femmes inspirantes

Inspirées par l’envie de présenter des portraits d’artistes québécoises, Valérie Chevalier et la photographe Andréanne Gauthier ont rencontré des icônes de la société québécoise pour les questionner sur les différents aspects de la création. Ariane Moffatt, Dominique Michel et Chrystine Brouillet, pour ne nommer qu’elles, se sont gentiment prêtées au jeu, et ce qu’elles partagent dans Créatrices est à la fois beau et intéressant.

Trente entrevues de fond, 30 séances photo, ça ne se fait pas du jour au lendemain. «Ç’a été beaucoup de travail. Plus que j’imaginais, j’avoue, mais on est vraiment contentes du résultat. On a travaillé fort et on est satisfaites, mais oui, c’est du travail!» commente Valérie Chevalier, en entrevue.

Le chiffre 30 a une petite dimension symbolique puisque Valérie Chevalier et la photographe Andréanne Gauthier ont eu 30 ans pendant ce projet. «Ç’a marqué un tournant de décennie pour chacune d’entre nous. Ç’a été tellement enrichissant, comme expérience!»

«On est dans les balbutiements de nos carrières respectives. On travaille fort et depuis longtemps, mais on n’est pas avancées comme les femmes qu’on a rencontrées, qui ont un bagage immense et tellement de choses à raconter.»

Elles ont d’ailleurs trouvé intéressant d’avoir différents points de vue, dans différents domaines artistiques.

Derrière l’image

«Le projet est né d’une envie de parler des femmes et de leurs parcours, de leur complexité, de leur émotivité, de leur combativité», précise Valérie Chevalier.

«Je trouvais ça intéressant de parler des femmes de façon autre que superficielle. Dans les magazines que je consomme, souvent, c’est une couverture très axée sur l’image. Même mon métier est axé sur l’image – c’est la base de mon métier quand on est en télévision, dans l’image, au cinéma. Mais j’avais envie d’aller voir derrière la création, qu’est-ce qui se passe et comment ça se passe.»

«On admire les artistes. On les trouve belles, on les trouve cool, on aime leurs produits, on aime leur art, mais comment ça se passe pour elles?» ajoute-t-elle.

Arrêter leur choix sur 30 femmes inspirantes œuvrant dans les domaines de la musique, des arts de la scène, de la télé, de la littérature et de la danse n’a pas été facile.

«On avait vraiment envie d’aller chercher des femmes de plusieurs générations, de plusieurs domaines. On a tenté d’avoir autant des Dominique Michel ou Micheline Lanctôt, qui ont un bagage immense, et qui ont tellement à raconter, que des filles qui, malgré le fait qu’elles sont au début de leur carrière, ont une vision affirmée de leur art. C’est ce qui nous intéressait.»

Dominique Michel

Elles ont eu des surprises, en cours de route. «Même les plus grandes, les femmes que j’admire le plus, doutent. Même celles qui sont les plus hot dans leur domaine, qu’on a rencontrées, ont une part de doute. Ça semble être la base de la création, en fait. Il y en a qui ont un doute raisonnable et tolérable, d’autres qui ont un doute douloureux.»

La visite chez Dominique Michel a été particulièrement émouvante, d’autant plus qu’elle a dit aux auteures que c’était sa dernière entrevue. «Elle a dit : “Après vous, je n’en donne plus.” C’est tellement un bel honneur!»

Mais toutes les rencontres, ajoute-t-elle, ont été vraiment touchantes. «Je me sens proche d’elles, aujourd’hui, même s’il y en a que je ne connaissais pas vraiment avant de les rencontrer. On a vécu des moments magiques. C’est une bulle de création aussi de faire des photos, de rencontrer chacune des femmes dans son univers créatif, dans sa maison, dans son bureau, dans son atelier.»

► Valérie Chevalier est comédienne, chroniqueuse, animatrice et romancière.

► Elle a publié quatre romans, vendus à plus de 100 000 exemplaires.

► Elle est en tournage pour la saison 4 de l’émission jeunesse Cochon dingue, à Télé-Québec.

► Elle sera présente au Salon du livre de Montréal.

► Andréanne Gauthier a photographié plusieurs artistes d’ici et d’ailleurs dans sa carrière.

EXTRAITS

Photo courtoisie

«Si je n’écris pas pendant un certain temps, je suis désagréable, je me sens mal dans ma peau, c’est presque physique : il faut que ça sorte.»

– Chrystine Brouillet

«Je chante pour éloigner les gens de leur tristesse, pour essayer d’apporter de la beauté dans leur vie.»

– Isabelle Boulay

«J’ai réalisé très rapidement que je devais m’aimer, avec mes défauts et mes qualités, parce que dans l’industrie dans laquelle je suis, si tu ne t’aimes pas, tu vas te faire manger toute crue.»

– Kim Gingras

«Dans les films que je fais, ce n’est pas moi qui trouve les sujets, ce sont les sujets qui me trouvent. Une fois qu’un sujet m’a happée, j’ai beau me faire dire n’importe quoi par n’importe qui, je vais aller au bout de ce que j’ai à dire.»

– Micheline Lanctôt