À quel parti le soleil profitera-t-il pour les élections

Il annonce beau un peu partout au Canada lundi et cela pourrait influencer non seulement la participation électorale, mais aussi le résultat du vote, croit un météorologue.

«La participation électorale dépend de plusieurs facteurs, mais surtout de la météo», a d’abord expliqué Gilles Brien, dimanche matin, à «Salut! Bonjour». «Et l’effet météo peut avoir des conséquences bien plus grandes qu’on croit», a-t-il ajouté.

Selon lui, diverses études ont démontré que les tempêtes de neige ou de pluie ont eu pour effet de diminuer le taux de participation lors de plusieurs élections.

Or, lundi, les belles conditions météorologiques ne devraient donc pas être un obstacle pour les électeurs à travers le pays!

«Quand il fait beau, il n’y a pas de problème pour aller voter. Lundi, 25 millions de Canadiens vont profiter de conditions ensoleillées», a poursuivi le météorologue.

Mais sachez que le soleil et la chaleur pourraient aussi modifier votre vote!

«L’effet météo est surtout remarquable lorsque les candidats sont nez à nez comme c’est le cas cette année au Canada. S’il fait très beau ou très chaud, certains effets psychologiques peuvent jouer», a indiqué Gilles Brien.

«Les études comportementales nous montrent que le beau temps va favoriser l’optimisme, les pensées positives et la prise de risque», a-t-il dit.

Le beau temps pourrait donc vous inciter à voter plus à gauche, selon des études.

«Le beau temps peut favoriser la gauche, parce que les gens vont prendre des décisions plus risquées et appuyer des idées plus progressistes. Si l’effet météo est au rendez-vous, ça pourrait être un petit coup de main pour la gauche, comme le Bloc, mais surtout les verts», a conclu le météorologue à «Salut! Bonjour».