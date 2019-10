Beterbiev est une force de la nature

Beterbiev a dû encaisser des coups pour s’approcher de Gvozdyk. Il l’a fait sans broncher. Comme Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator. Cependant, le cogneur m’a confié que Gvozdyk avait une force de frappe très respectable et qu’il la respectait.

Je me suis posé plusieurs questions en voyant que deux des trois juges donnaient l’avantage à Gvozdyk. Je n’ai pas vu le même combat qu’eux alors que j’avais un pointage de 87-83 en faveur de Beterbiev après les neuf premiers rounds.

La seule hypothèse que je peux voir, c’est qu’ils ont donné des rounds à Gvozdyk en raison de son jab qui a touché la cible dans les premiers rounds. Par contre, Beterbiev a été l’agresseur du début à la fin comme on s’y attendait.

Ce combat d’unification a été vu par des millions de téléspectateurs aux États-Unis et au Canada. Les gens ont pu le voir gratuitement.

C’était l’objectif de Top Rank afin de faire connaître Beterbiev au plus grand nombre de personnes possible. Mission accomplie.

Ça me fait penser à un autre combattant originaire du Daghestan, Khabib Nurmagomedov. Le champion de l’UFC était un inconnu aux États-Unis avant qu’il ne devienne champion. En raison de ses performances dans l’octogone, sa popularité a grimpé en flèche et il est maintenant l’un des visages les plus reconnus de l’organisation de Dana White.