C’est arrivé la semaine du 20 octobre

Photo CA M001 BM001-05-P0356

Jean Drapeau bat Sarto Fournier et redevient maire de Montréal, pour le rester jusqu’en 1986. Ce sera une période de grands projets pour Montréal, marquée par l’Exposition universelle de Montréal de 1967 et les Jeux olympiques de 1976, entre autres. L’administration Drapeau se démarquera aussi par la construction de grandes voies d’autoroutes et surtout du métro toujours fortement empruntés par les Montréalais. On critique cependant les coûts associés à ces constructions, notamment en ce qui concerne le Stade olympique. Néanmoins, l’objectif de Drapeau est de faire de Montréal une métropole internationale de premier plan.