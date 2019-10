«Comme une victoire...» -Alex Labbé

À son neuvième départ de la saison en Série Xfinity samedi après-midi, Alex Labbé a rallié l’arrivée au 15e rang au circuit ovale du Kansas.

Le pilote de Saint-Albert, malgré les moyens limités de l’écurie DGM, propriété du Québécois Mario Gosselin, s’est dit enchanté de sa performance, lui qui, quelques semaines plus tôt à Charlotte, avait inscrit son meilleur résultat à vie dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy en terminant sixième.

Valorisant

Même s’il a concédé un tour au gagnant Brandon Jones, Labbé a savouré chaque moment de son parcours, lui qui s’était qualifié à la 17e position.

Photo courtoisie, Festidrag.TV

« C’est très valorisant de rouler dans cette série et de pouvoir se mesurer aux meilleures équipes du plateau, a déclaré le Québécois de 26 ans en entrevue au Journal de Montréal. On a encore réussi à devancer des pilotes qui, en principe, devraient être plus rapides que nous.

« Cette 15e place, c’est comme une victoire pour notre petite organisation », a dit celui qui a devancé son coéquipier

Josh Williams, classé à la 21e position.

L’apport d’entreprises québécoises

Cette participation de Labbé au Kansas n’aurait pu être possible sans la contribution essentielle de commanditaires qui croient en son potentiel.

On peut certes critiquer le manque d’intérêt d’entreprises d’ici pour la promotion de nos espoirs de la course automobile, mais il y a heureusement des exceptions.

Quelques jours avant de participer à sa 45e course en Série Xfinity, Labbé avait obtenu un appui de taille pour prolonger sa saison en stock-car.

Les compagnies Globocam et Rousseau Métal se sont en effet ajoutées au groupe de partenaires pour financer son volant.

« Je leur dois une fière chandelle, a avoué Labbé. Sans tous ces commanditaires, je ne pourrais pas courir comme je le fais actuellement. L’argent est le nerf de la guerre. »

Labbé fait partie des quelque huit pilotes recrutés par la filière Festidrag Développement.

« C’est une belle initiative qui permet à de jeunes pilotes québécois d’exprimer leur talent, a dit le principal intéressé. Je suis très reconnaissant envers son maître d’œuvre Martin D’Anjou. »

La fête à Homestead !

Labbé a aussi annoncé qu’il prendra part à la dernière épreuve au calendrier, le 16 novembre, au circuit de Homestead, en banlieue de Miami.

« Plusieurs de mes supporters, commanditaires, parents et amis, a-t-il indiqué, feront le déplacement en Floride pour l’occasion. Ce sera un élément de motivation supplémentaire pour moi.»

Cette course finale couronnera le champion de la saison, comme d’ailleurs dans les deux autres divisions majeures du NASCAR, soit la Coupe Monster Energy et la Série des camionnettes Gander Outdoors.