Comment me faire pardonner par ma mère?

J’ai 22 ans et je suis la mère d’une petite fille de 4 ans. Mes parents se sont séparés quand j’avais 10 ans. Ils se disputaient beaucoup et mon père traitait ma mère d’hystérique. Comme j’étais proche de lui, j’ai décidé de faire payer à ma mère le prix de leur séparation. Puis à 14 ans, j’ai demandé d’aller vivre avec mon père, sa nouvelle femme et leur fils. Ma mère qui en avait assez de subir ma mauvaise humeur a accepté.

Je ne la voyais ensuite que deux fins de semaine par mois pendant lesquelles j’en profitais pour lui dire combien j’adorais la nouvelle femme de mon père et combien elle était plus compréhensive qu’elle. Je m’acharnais à river son clou à celle que je considérais comme la pire femme au monde. Quand j’ai eu 16 ans, sous prétexte que je la blessais trop par mes commentaires elle m’a suggéré de ne plus revenir chez elle et ça faisait mon affaire.

Puis la blonde de mon père l’a quitté alors que j’allais sur mes 18 ans, peu après que je me sois mise en couple avec le père de l’enfant que j’attendais. J’avais vu leur couple se détruire peu à peu et je comprenais que mon père n’était peut-être pas l’homme parfait que j’imaginais. Parmi les arguments qui avaient mené à cette séparation, son ex l’accusait d’être un pervers narcissique.

Mon couple avec le père de ma fille n’a pas survécu à sa naissance. Mais ma vie en solitaire avec elle m’a fait mesurer l’ampleur de ce que j’avais fait endurer à ma mère. Je me rendais compte qu’elle était loin d’être responsable du divorce, mais comme elle ne m’avait jamais rien dit contre mon père, je ne m’étais jamais rendu compte de la méchanceté qui pouvait émaner de lui.

Je m’en veux pour ce que je lui ai fait, mais comme j’ai coupé les ponts avec elle depuis quatre ans, je ne suis pas certaine qu’elle voudra me revoir, même pour entendre mes excuses. Je me retrouve presque sans famille puisque j’ai pris mes distances avec un père qui m’a menti. Une chance que j’ai mon garçon!

