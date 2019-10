Deux suspects atteints par balle en marge d'une parade militaire à Calgary

CALGARY | Deux suspects se sont retrouvés à l'hôpital, samedi, après avoir été pris pour cible par des policiers après qu'ils eurent forcé un barrage en marge d'une parade militaire.

Selon ce qu'a raconté la police de Calgary, un véhicule a d'abord contourné des barrières de sécurité utilisées pour protéger le trajet de la parade, à l'angle de la 6e Avenue et de la 8e Rue, vers 14 h 50. Des agents ont alors bloqué le véhicule des suspects, qui a tenté de faire demi-tour pour prendre la fuite, amenant les policiers à ouvrir le feu.

Malgré la fusillade, les deux personnes à bord de la voiture, un homme de 22 ans et une femme de 28 ans, sont parvenues à s'enfuir jusqu'à la 6e Rue, où leur voiture a percuté une fourgonnette, mettant un terme à leur tentative d'échapper aux policiers. «Le conducteur et la passagère du véhicule suspect ont été arrêtés. Tous deux ont été blessés dans la fusillade et ont été transportés à l'hôpital dans un état stable», a détaillé la police, sans s'avancer sur la nature des blessures subies par les suspects.

«[Le conducteur] a passé à côté du policier qui dirigeait la circulation, et il a foncé plutôt rapidement vers la fanfare», a raconté un témoin de la scène, Greg Kucharski, à la chaîne Global News.

La police de Calgary a précisé que la voiture et la plaque d'immatriculation des suspects avaient été volées, lors de deux incidents distincts. Cependant, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi ceux-ci se sont invités sur le site de la parade avec leur véhicule.

«Pour le moment, il n'y a pas d'indication de quelque lien que ce soit avec une activité extrémiste», a précisé la police.

L’équipe d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta a été chargée de l'enquête sur cet événement, compte tenu de l'implication des policiers de Calgary.