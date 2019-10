Dominés par le premier trio de l’Océanic

« Belle leçon d’humilité » - Patrick Roy

« C’est une belle leçon d’humilité pour nous. L’Océanic a été de loin la meilleure équipe. Chapeau à eux. Ils font partie des meilleures équipes de la Ligue et Serge fait un excellent travail avec eux. L’Océanic aligne le meilleur joueur du circuit, Alexis Lafrenière, et Serge sait bien l’utiliser. On sait qu’on a du travail à faire, mais notre objectif est de voir nos jeunes progresser et on peut apprendre beaucoup de ce genre de match », a commenté le pilote de la formation québécoise.

En plus de son premier trio qui fait flèche de tout bois depuis le début de la saison, le pilote des vainqueurs avait de bons mots pour son attaquant tchèque Adam Raska et son jeu intense et inspiré. « Il fait partie de l’équipe nationale de son pays, ce qui est rare à 18 ans chez eux. On savait qu’il était intense, mais on se demandait comment il se débrouillerait offensivement. Il forme tout un duo avec Jeffrey Durocher en désavantage numérique et il nous force la main pour l’utiliser en avantage numérique où il a inscrit un gros but ».