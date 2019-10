Gvozdyk à l’hôpital

Oleksandr Gvozdyk a été transporté à l’hôpital de l’Université Temple par mesure préventive, après sa défaite par knockout technique contre Artur Beterbiev.

Une nouvelle confirmée par Top Rank dimanche matin.

«On l’a transporté à l’hôpital par mesure préventive avant tout, a mentionné le responsable des médias du groupe de promotion, Evan Korn, au sujet de la nouvelle publiée par ESPN. On va souhaiter qu’il obtienne le feu vert pour retourner à la maison aujourd’hui (dimanche).»

Au terme du combat qu’il a perdu au 10e round, l’Ukrainien est sorti du ring par ses propres moyens. Puis, lorsque le représentant du Journal de Montréal l’a rencontré dans les couloirs du Liacouras Center, sa déception était perceptible sur son visage. Toutefois, il avait toutes ses capacités.

Après une brève rencontre avec Beterbiev dans son vestiaire, Gvozdyk a pris la direction de l’hôpital, en compagnie de son entraîneur Teddy Atlas, où il a passé la nuit et celle de samedi soir en observation. Il devrait prendre l’avion en direction de la Californie lundi s’il obtient son congé de l’hôpital.

«Il ressentait de la douleur derrière la tête en raison des coups qu’il a reçus à cet endroit, a raconté Atlas à ESPN. Il a passé un scan et ils pensent avoir vu un petit quelque chose.

Ils en ont fait un autre six heures plus tard et le médecin voulait qu’on demeure à l’hôpital pour un autre 24 heures par mesure préventive. Il va bien.»

Au cours de son combat contre Beterbiev, Gvozdyk a encaissé plusieurs coups de puissance, mais il était tout de même en avance sur deux des trois cartes des juges.