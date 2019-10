John Carlson seul au sommet

Le défenseur des Capitals de Washington John Carlson se retrouve seul au sommet du classement des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir obtenu une aide dans une victoire de 5 à 3 contre les Blackhawks, à Chicago.

Carlson a obtenu sa 15e mention d’aide, et son 18e point depuis le début de la saison, sur le but d’Alexander Ovechkin, en début de troisième période.

L’Américain de 29 ans est seulement le troisième arrière dans l’histoire de la LNH a récolter 18 points lors des 10 premiers matchs du calendrier régulier. Bobby Orr avait fait de même lors des saisons 1973-1974 et 1969-1970. Le record de tous les temps appartient à Paul Coffey (20 points en 1988-1989).

Carlson devance maintenant par un point l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid au classement des meilleurs pointeurs de la ligue.

T.J. Oshie, Nic Dowd, Tom Wilson et Lars Eller (filet désert) ont été les autres marqueurs des Capitals.

Le gardien Braden Holtby a brillé dans la victoire en repoussant 41 des 44 tirs dirigés vers lui.

Les Jets remportent un duel de gardiens

À Winnipeg, aucun but en temps réglementaire n’a été inscrit dans le duel entre les Oilers d’Edmonton et les Jets, mais ces derniers se sont sauvés avec une victoire de 1 à 0 en tirs de barrage.

Patrik Laine et Kyle Connor ont déjoué le gardien Mike Smith lors de la séance de tirs au but. Du côté des Oilers, personne n’a été en mesure de passer une rondelle derrière Connor Hellebuyck.

Les Jets auraient pu concrétiser leur victoire plus rapidement, mais les officiels ont refusé un but à Carl Dahlstrom en milieu de troisième période. Le défenseur devra encore attendre avant d’inscrire un premier but dans la LNH, lui qui a disputé 56 rencontres en carrière.

Dans ce duel de gardiens, Hellebuyck a bloqué 28 tirs pour obtenir le premier jeu blanc de sa saison. Son vis-à-vis Smith a stoppé 23 lancers dans la défaite.

Les Canucks frappent tôt et fort

Les attaquants Bo Horvat, Brock Boeser et Jay Beagle ont tour à tour enfilé l’aiguille en première période pour permettre aux Canucks de Vancouver de l’emporter 3 à 2 contre les Rangers de New York, en après-midi, au Madison Square Garden.

Les unités spéciales ont bien servi les vainqueurs, car Horvat a ouvert la marque en avantage numérique à la septième minute de jeu, tandis que Beagle a touché la cible lorsque les siens évoluaient avec un joueur en moins. Par ailleurs, Elias Pettersson a récolté deux mentions d’aide.

Devant le filet, Jacob Markstrom a été solide, repoussant 38 tirs. La formation britanno-colombienne a racheté sa défaite de 1 à 0 encaissée aux mains des Devils du New Jersey la veille. Elle compte cinq triomphes en huit sorties cette saison.

Du côté des Blueshirts, qui occupent l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est, Jesper Fast et Artemi Panarin ont marqué. Mika Zibanejad a obtenu une septième aide en 2019-2020. Le vétéran Henrik Lundqvist a été bombardé de 43 lancers.