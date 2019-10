Le baseball majeur est en deuil

Arbitre dans les ligues majeures au cours des 21 dernières années, Eric Cooper est décédé subitement dimanche à l’âge de 52 ans.

«C’est vraiment une triste journée pour le baseball majeur, a indiqué le commissaire Rob Manfred par voie de communiqué. Eric Cooper était un arbitre hautement respecté, très travaillant et populaire parmi les membres de notre personnel. Il a également joué un rôle clé pour l’Association des arbitres du baseball majeur dans certains enjeux.»

«Il a travaillé pendant les séries d’après-saison tout au long de sa carrière, même cette année dans la série de division entre les Yankees de New York et les Twins du Minnesota. Il était reconnu pour son professionnalisme et son enthousiasme, a poursuivi Manfred. Toute la famille du baseball est en deuil.»

Un dernier hommage sera rendu à Cooper au cours de la Série mondiale, qui opposera à compter de mardi les Astros de Houston aux Nationals de Washington.