Le phénomène Parasite

Cinq mois après avoir fait sensation au Festival de Cannes où il est devenu le premier cinéaste sud-coréen à remporter la prestigieuse Palme d’or, Bong Joon-ho prend d’assaut l’Amérique avec son magistral thriller sociopolitique Parasite. À quelques jours de la sortie du film au Québec, le réalisateur a répondu à quelques-unes de nos questions par courriel.

« C’est un grand honneur pour moi sur le plan personnel, mais c’est aussi un beau cadeau qui tombe à point pour le cinéma coréen, qui célèbre son 100e anniversaire cette année. Le fait de remporter ce prix était surréel pour moi, au point où j’avais parfois l’impression d’observer quelque chose qui arrivait à quelqu’un d’autre. On a beaucoup célébré ce soir-là et beaucoup bu aussi. Mais le lendemain, je me suis réveillé en me rendant compte que rien n’avait réellement changé. Je me suis remis au travail pour mon prochain scénario dès mon vol de retour en Corée. »