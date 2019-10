Les balados de monsieur et madame Tout-le-monde

Pourquoi aimons-nous autant les vedettes?

Bien que nous aimons régulièrement les voir dans les médias, il est rare que les célébrités aient une vie qui se rapproche de la nôtre.

Se faire couper les cheveux, aller au restaurant ou se procurer de nouveaux vêtements, en d'autres mots ce que nous appelons normalement «le quotidien», semble étrangement pertinent lorsque cela concerne un membre de ces initiés du star-système.

Pourtant, la plupart de ces individus ne nous ressemblent pas. Là est l’attrait, vous me direz. C’est une façon inoffensive de se divertir et peut-être même de rêver, vous insisterez.

Selon moi, monsieur et madame Tout-le-monde ont souvent de bien meilleures histoires à raconter.

Je suis tellement ordinaire

Pourquoi ne préférons-nous pas les gens ordinaires?

Je suis profondément ordinaire, vous l’êtes peut-être aussi.

Les gens qui nous ressemblent réellement, ceux qui doivent composer avec un quotidien plus près du nôtre, ont pourtant aussi des histoires qui valent la peine d’être racontées.

Plusieurs balados sont justement destinés à nous faire découvrir ces récits captivants.

Donnez une chance à ces balados et à l’ordinaire. Vous serez surpris de voir jusqu’où la banalité peut vous amener.

Paris en mode balado

Les yeux des amateurs de balados francophones sont rivés sur la France depuis vendredi, pour la deuxième édition du Paris Podcast Festival.

Les balados français y sont particulièrement mis de l'avant, au grand plaisir de 9% des 67 millions de Français qui écoutent des balados originaux de façon hebdomadaire, selon un récent sondage publié par le festival.

Cependant l’événement de trois jours regroupe aussi des créateurs des différentes communautés francophones, dont certains du Québec.

Les balados Ferry de Radio-Canada et La brebis galeuse de Magnéto ont d’ailleurs été sélectionnés pour la compétition officielle du festival, qui a reçu plus de 400 soumissions cette année.

Du côté des actualités balados, Slate.Fr a notamment annoncé la création de PIA, une organisation professionnelle pour les acteurs indépendants de ce secteur.

À voir les producteurs français s’organiser et instaurer une certaine structure dans cette industrie bourgeonnante, il sera intéressant de voir comment le Québec s’adaptera de son côté.

5 balados sur les gens ordinaires

Parce que parfois, ça fait du bien d’écouter les récits de gens à qui l'on peut facilement s'identifier, voici cinq balados qui racontent les histoires souvent extraordinaires de gens bien ordinaires.

Transfert – Slate.fr

Ce balado de Slate.fr n’a plus besoin de présentation. Considéré par plusieurs comme l'équivalent français de This American Life, le balado Transfert raconte avec talent les histoires intimes d’individus qui ne sont pas très différents de vous ou moi.

Beautiful Stories from Anonymous People – Earwolf

Un balado américain au concept agréablement simple qui fait écho aux émissions de radio parlée diffusées tard la nuit. L’animateur Chris Gethard reçoit à chaque épisode un appel anonyme et entame avec cet inconnu une conversation d’une heure sans jugement et sans tabou.

*Suggestion d’épisode: Épisode #69 – «Love Is Everywhere»

Superhéros – Binge Audio

Ce balado français nous démontre que les superhéros existent bel et bien, mais que ce sont des gens comme les autres et non des surhumains en collants.

Death, Sex and Money – WNYC Studios

L’extraordinaire intervieweuse américaine Anna Sale invite gens ordinaires et personnalités connues à venir parler de trois sujets qui nous touchent tous: la mort, le sexe et l’argent.

Émotions – Louie Media

À travers les histoires parfois banales de certains individus, ce balado aide à mieux comprendre les émotions qui nous habitent.