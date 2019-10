Les jus de légumes au banc d’essai

Les jus de légumes sont prisés de plusieurs Québécois. S’ils n’accotent pas la valeur nutritive des légumes, les jus sont quand même une source de vitamines et minéraux. Pourtant, certains sont trop salés pour être recommandés. Notre palmarès.

► Notre analyse

16 variétés de jus de légumes ont fait l’objet du banc d’essai.

Les valeurs nutritives varient, par portion de 250 ml (1 tasse) :

De 30 à 60 calories

De 4 à 10 g de sucres

De 130 à 630 mg de sodium

De 0 à 4 g de fibres

De 4 à 40 % VQ en vitamine A

De 8 à 110 % VQ en vitamine C

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

Avec 130 mg de sodium, le cocktail 11 légumes Irrésistible Mieux-être se taille une place de choix dans notre palmarès. Il apporte 50 calories et 2 g de fibres. De plus, il ne contient pas de sucres dans sa liste d’ingrédients.

Photo Chantal Poirier

Le cocktail 11 légumes avec fibres et vitamines ajoutées de la même marque se défend bien aussi. Même s’il apporte 260 mg de sodium (il figure quand même dans les 25 % moins salés du banc d’essai), il contient 4 g de fibres, par la présence de gomme d’acacia (une fibre soluble extraite d’un arbre).

Photo Chantal Poirier

Le V8 faible teneur en sodium affiche 135 mg de sodium, ce qui est excellent. Il apporte cependant plus d’additifs que le choix précédent, ce qui lui fait perdre quelques points, mais il reste dans notre palmarès.

Photo Chantal Poirier

Malgré sa teneur en sodium intéressante (140 mg) le Mott’s Garden Cocktail faible en sodium ne figure pas dans nos meilleurs choix. C’est le plus riche en sucres du banc d’essai (10 g) et il contient des additifs comme de l’inosinate et du guanylate disodiques non retrouvés dans les autres marques analysées.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Le cocktail de légumes du jardin Compliments compte parmi les plus salés (610 mg). Le sucre-glucose-fructose figure aussi en 3e place dans la liste d’ingrédients. Pour ces raisons, il figure dans nos moins bonnes options.

Photo Chantal Poirier

Le cocktail épicé et le cocktail aux légumes Heinz se classent dans les trois plus salés du banc d’essai (affichant 630 et 600 mg de sodium respectivement), ce qui explique leur place ici. C’est dommage, car ils ne contiennent pas de sucres dans leur liste d’ingrédients. Ils sont enrichis en vitamine C, mais contiennent peu de vitamine A.

Photo Chantal Poirier

Le cocktail de 8 légumes Le Choix du Président se classe aussi parmi les plus salés (530 mg), et c’est le seul qui n’apporte aucune fibre. Il contient du jus de raisins concentré (avec sulfites) avant les bases de légumes dans la liste d’ingrédients.

Qu’en est-il des portions individuelles ?

Bien que moins écolos, les jus de légumes vendus en portion individuelle sont pratiques pour la boîte à lunch. Pourtant, les formats plus gros deviennent des sources impressionnantes de sodium. Le V8 par exemple vendu en format de 340 et 354 ml apporte respectivement 650 et 680 mg de sodium. Beaucoup trop pour un breuvage qui accompagne le repas. Quant à l’Oasis, cocktail de 10 légumes, il apporte 460 mg par portion de 300 ml ou 370 mg pour le format tétrapack de 200 ml, ce qui reste élevé. Les formats de 156 ml avec faible teneur en sodium (V8 et Mott’s Garden Cocktail) sont plus intéressants avec 85 et 90 mg de sodium respectivement. Rappelons qu’on ne doit pas dépasser 2300 mg de sodium par jour, et que le bilan sodé monte rapidement avec la prise d’une boisson, lors du lunch, qui est trop salée.

► Un jus vaut un légume ?

S’ils sont peu caloriques (30 à 60 calories pour 250 ml), les jus de légumes ne soutiendront pas autant qu’une portion de légumes. Beaucoup sont enrichis en vitamine C, ce qui explique que certaines marques comblent les besoins en vitamine C pour la journée. Les légumes seront toujours préférables, ils sont dépourvus de sodium et d’additifs et contiennent davantage de fibres.

► Du jus de légumes maison

Photo Adobe stock

Vous l’avez compris, les versions maison sont toujours, ou presque, plus intéressantes. La nutritionniste et Docteure en pharmacie Annie Ferland propose sur son blogue Science & Fourchette une recette de jus de légumes de type V8 qui n’apporte que 43 mg de sodium tout en apportant 3 g de fibres (pour 250 ml). La recette contient une panoplie de légumes outre les tomates, dont de la betterave, des carottes, du céleri et du poivron rouge. Pour découvrir la recette : sciencefourchette.com