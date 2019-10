Leylah Annie Fernandez s’incline en finale à Waco

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a été vaincue en finale du tournoi ITF de Waco, dimanche, au Texas, par la Mexicaine Fernanda Contreras Gomez.

Issue des qualifications, Contreras Gomez (697e au monde) a eu le dernier mot après 1 h 57 min de jeu, en trois manches de 6-3, 2-6 et 6-1.

La Lavalloise de 17 ans, qui était deuxième favorite du tournoi en vertu de son 248e rang mondial, a réussi deux as et commis huit doubles fautes. Elle a été brisée six fois par son adversaire.

Fernandez sera de retour au Québec cette semaine pour participer au Challenger Banque Nationale de Saguenay.

Diez dominé par Uchiyama

Du côté masculin, Steven Diez a subi la défaite en finale du tournoi Challenger de Ningbo, en Chine. L’Ontarien de 28 ans, 156e au monde, s’est incliné en deux manches de 6-1 et 6-3 devant le Japonais Yasutaka Uchiyama (108e).

Ce dernier a réussi sept as et n’a subi aucun bris de service en 1 h 11 min de jeu. En contrepartie, Diez a concédé quatre parties au service au Japonais.

Plus tard en journée, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil (191e) affrontera l’Australien James Duckworth (138e) en finale du tournoi Challenger de Las Vegas.