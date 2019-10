Mesdames et messieurs, entrez dans notre cabinet des curiosités !

Ne craignez rien, entrez, vous y découvrirez des spécimens humains inédits, venant des quatre coins du monde !

La femme à barbe de Roumanie ! Les jumeaux siamois de Pékin ! L’homme élastique du Zaïre !

Et venant d’Ottawa, Canada, une énigme biologique qui tient les scientifiques en haleine depuis quatre ans...

Justin, l’homme téflon !

Son ami noir

Lancez tout ce que vous voulez sur Justin, les rumeurs les plus scabreuses, les scandales les plus gluants, les attaques les plus baveuses, vous verrez : rien ne tient !

Un exemple : Justin s’est fait photographier avec un blackface pas une fois, pas deux fois... mais trois fois, mesdames et messieurs ! Trois fois, il s’est foncé la peau pour ressembler soit à un Noir, soit à un Arabe ! Dans une vidéo, il s’est même mis un bas dans les culottes pour avoir un gros paquet et marchait comme un singe ! Eh bien... Tout le monde s’en fout ! Non seulement ça, mais le premier – et jusqu’à présent le seul – président noir des États-Unis a demandé aux Canadiens de voter pour lui ! N’est-ce pas extraordinaire ?

Si c’était un conservateur qui avait agi de la sorte, sa carrière politique serait finie. Mais Justin, lui, s’en est sorti sans une égratignure. Pourquoi ? Parce que c’est l’homme téflon ! Bizarrerie de la nature

Avancez, mesdames et messieurs, avancez, et venez voir l’homme téflon ! Vous n’en croirez pas vos yeux !

Il creuse la dette avec une pépine ? On le félicite de profiter de la croissance économique pour investir !

Il achète un pipeline ? On vante son pragmatisme !

Il rétrograde sa ministre de la Justice, car elle n’a pas réussi à convaincre la directrice des poursuites pénales de ne pas traîner SNC-Lavalin en justice ? On l’excuse en disant qu’il voulait sauver des emplois ! Rien ne colle, je vous dis, rien !

Une femme l’accuse de l’avoir pelotée ? L’affaire est oubliée !

Il visite l’Inde en compagnie d’un extrémiste sikh et déguise toute sa famille en hindous ? On rit pendant quelques jours et on passe à autre chose !

Le commissaire à l’éthique le blâme à deux reprises ? On hausse les épaules !

Aucun autre politicien ne pourrait survivre à une telle série de scandales ! Justin, lui, continue son petit bonhomme de chemin !

Rien ne colle, mesdames et messieurs, tout glisse sur son dos, car c’est l’homme téflon !

Une énigme scientifique

Jusqu’à maintenant, personne n’a réussi à percer l’énigme de Justin !

Des scientifiques de l’université du Dakota Sud ont analysé son corps avec des rayons X super puissants et n’ont strictement rien trouvé !

Preuve que le monde n’a rien vu de semblable : dans une réunion citoyenne, Justin a même ridiculisé publiquement une autochtone qui pleurait sur le sort d’enfants victimes d’empoisonnement au mercure... Oui ! Lui qui se présente comme le défenseur des Premières Nations ! Lui, monsieur Kleenex, monsieur hypersensible ! Or... Plus personne ne parle de ça ! C’est passé comme du beurre dans la poêle !

Venez, mesdames et messieurs, venez voir l’homme téflon ! Touchez-le, faites-vous prendre en photo à ses côtés !

Demain, il réussira peut-être un miracle : se faire réélire ! Malgré toutes les erreurs qu’il a commises ces quatre dernières années !