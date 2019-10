«On a commis des erreurs mentales» -Phillip Danault

Les joueurs du Canadien s’en voulaient d’avoir échappé cette victoire face au Wild, une formation qui n’a pas livré de très grandes performances depuis le début de la saison.

« On a commis des erreurs mentales qui nous ont coûté quelques buts. Ce soir, le Wild n’avait pas l’air en difficulté. Ils ont joué un bon match, probablement leur meilleur de l’année. »

– Phillip Danault

« Obtenir deux autres points ce soir [dimanche] aurait conclu un excellent voyage. On a été incapables de le faire. Il y a certains aspects qu’on doit améliorer, comme le désavantage numérique. »

– Jeff Petry

Keith Kinkaid a fait tout un arrêt sur Jason Zucker à la suite d’une passe transversale. Malheureusement, il a été incapable de répéter ce petit miracle devant Zach Parise, auteur du but gagnant sur un jeu similaire.

« J’étais positionné au bon endroit. Il a placé la rondelle par-dessus mon épaule. Il m’a battu. J’aurais peut-être dû être un peu plus gros devant mon filet. »

– Keith Kinkaid

Même si une carrière de joueur régulier dans la LNH ne semble plus réaliste, Gabriel Dumont éprouve toujours un grand plaisir à jouer au hockey.

« Je ne pensais pas que le Wild me rappellerait si tôt. Mais on a des blessés, même dans la Ligue américaine, ce qui m’a permis d’obtenir du temps de jeu. Et l’entraîneur me fait confiance. Je suis rendu au point dans ma carrière où je me dis que je suis chanceux d’être payé pour jouer au hockey. »

– Gabriel Dumont