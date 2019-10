Photos souvenirs: Plume Latraverse

Après une période de peinture (on l’a surnommé Plume parce qu’il peint) et d’écriture, l’auteur lançait son premier roman en 1987 (photo), Contes gouttes ou le pays d’un reflet, chez VLB. En plus d’une œuvre gigantesque en paroles et musiques, dont plus de 30 albums, Plume a écrit trois romans et deux contes. Dire que c’est à cause d’un grave accident au Mexique en 1973, qui l’avait laissé très abîmé, qu’il s’était remis à écrire pour de bon.