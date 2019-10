Réélire Trump: tellement fou que ça peut marcher!

Cette « réalité » n’existe pas, peu importe ce que répète le président américain. Le « nouveau mur », c’est une vieille clôture remplacée ; les États-Unis ne feront pas plus ni moins d’argent avec le nouvel ALENA ; les tarifs, ce sont les entreprises et les consommateurs américains qui les assument, pas les Chinois.

Trump ne rate jamais une occasion de vanter la bonne santé de l’économie américaine : la création d’emplois se maintient, le taux de chômage reste historiquement bas, les salaires s’accroissent, la valeur des maisons unifamiliales a grimpé de plus de 20 % et l’euphorie continue de régner sur les places boursières avec près de 30 % de gain depuis son entrée à la Maison-Blanche.

Ce sont ces faits bien réels qui poussent les économistes à prédire que le milliardaire new-yorkais n’a pas à planifier son déménagement : il sera réélu à la présidence et facilement à part de ça ! Moody’s Analytics, par exemple, pronostique un écart encore plus large au collège électoral que les 304 votes contre 227 pour Hillary Clinton de 2016. Même conclusion chez Trend Macrolytics qui ne s’est pas trompé dans ses prédictions depuis 1952.

On insiste souvent sur l’impopularité de Trump dans les sondages pour prophétiser sa ruine. Cela dit, au 1000e jour de sa présidence, il ne se positionne pas désespérément plus mal qu’Obama ou Reagan à pareille date dans leur premier mandat et certainement beaucoup mieux que Jimmy Carter.

Mercredi, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants qui mène une enquête de destitution contre Trump, est sortie en furie de la Cabinet Room de la Maison-Blanche. L’engueulade, constellée de menaces et d’insultes, s’est terminée sur une invitation en forme de défi de la part du président : « See you at the polls! » Rendez-vous au bureau de vote ! Peut-être n’est-il pas aussi frondeur qu’on pourrait le croire...