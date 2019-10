Revanche du Rouge et Or face aux Carabins

Dans un match disputé dimanche après-midi devant la plus grosse foule de l’histoire du PEPS, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Carabins de l’Université de Montréal par la marque de 16-3.

Une foule de 19 381 amateurs ont assisté au match, éclipsant la marque de 2005 de 19 200 établie dans un match contre McGill.

Avec cette victoire qui porte sa fiche à six gains et un revers, le Rouge et Or s’assure du championnat de la saison régulière. Les Carabins glissent au deuxième rang avec un dossier de six victoires et deux défaites.

Si les Carabins s’étaient inclinés par quatre points et moins, le Rouge et Or aurait dû l’emporter à Sherbrooke lors du dernier match de la saison, samedi prochain, pour confirmer son championnat.

Dans l’éventualité d’une défaite face au Vert & Or, Laval terminerait à égalité avec les Carabins, mais serait avantagé dans le bris d’égalité en fonction des points pour et contre dans les deux parties les opposant. Un écart de cinq points cet après-midi et une défaite à Sherbrooke aurait signifié que les points contre pour l’ensemble de la saison auraient fait la différence comme en 2016.

Troisième quart

Les Carabins ont brisé la glace au 3e quart. Après deux belles courses de Frédéric Paquette-Perrault, Louis-Philippe Simoneau a réussi un placement de 22 verges pour réduire l’éccart à 10-3. Sur la série suivante, les Carabins menaçaient dans le territoire du Rouge et Or, mais Adam Auclair a réussi une interception après que le ballon eut été dévié par son coéquipier Kean Harelimana sur le dernier jeu du quart pour étouffer la poussée.

Jeu truqué

Dans une première demie où les deux défensives ont dominé comme c’est très souvent le cas dans les duels entre les Rouges et les Bleus, il a fallu un jeu truqué pour mener au seul majeur.

Un jeu renversé entre Félix Garand-Gauthier et Mathieu Robitaille a mené au touché de Vincent Breton-Robert. Fin seul, le porteur de ballon a capté une passe de Robitaille et a franchi les 44 verges le séparant de la zone des buts.

Une punition pour avoir eu trop de joueurs sur le terrain lors du botté de dégagement a ouvert la porte à ce touché. Le Rouge et Or s’est retrouvé avec un premier essai et a surpris tout le monde avec la passe du demi inséré Robitaille.

Le Rouge et Or a obtenu deux autres opportunités de s’inscrire à la marque, mais David Côté a raté des placements de 44 et 35 verges. Les deux équipes ont retraité au vestiaire avec un pointage de 10-0 en faveur des locaux.

L’ailier défensif Yanis Chihat et le demi défensif Souleymane Karamoko ont réussi des interceptions pour le Rouge et Or en première demie.