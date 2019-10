Rouge et Or: une pléiade de vedettes

Hugo Richard a remporté la palme à la position de quart-arrière. Vainqueur de deux championnats de la Coupe Vanier en 2016 et 2018, Richard a été préféré entre autres à Mathieu Bertrand et Benoît Groulx. À LIRE AUSSI : Rouge et Or: encore champion de la saison

« C’est le fun et c’est toujours agréable d’être reconnu, mais je ne pensais pas être choisi, a raconté le pivot des Alouettes de Montréal. Je pensais que Mathieu allait être choisi. Je suis content et honoré, mais je ne suis pas le seul qui aurait pu recevoir cet honneur. »

« C’est une belle initiative que les amateurs ont eu l’opportunité de voter pour déterminer l’équipe d’étoiles », de poursuivre Richard, qui a fracassé les principaux records d’équipe au cours de son passage de cinq saisons à Laval. « Avec le recul, je réalise à quel point j’ai été choyé de jouer dès le jour 1 au sein d’une telle organisation et avec des partisans de la sorte. Je ne suis pas nostalgique et je suis prêt pour d’autres aventures, mais ça me manque un peu. »

Betts, une évidence

S’il y avait un suspens au sujet de l’identité du quart-arrière, d’autres sélections étaient claires comme de l’eau de roche. Mathieu Betts est du nombre. « Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais super touché et content de faire partie de cette liste », a exprimé l’ailier défensif des Eskimos, que nous avons joint à Edmonton. « J’ai fait l’exercice dans ma tête, et la liste de joueurs de ligne défensive n’arrêtait pas. Il y a beaucoup d’autres joueurs qui auraient mérité cet honneur. »

« C’est spécial d’avoir été choisi par un vote des partisans et c’est une belle façon de les remercier pour le grand rôle qu’ils jouent », de poursuivre le vainqueur du trophée J.P.-Metras, décerné au meilleur joueur de ligne au pays, en 2016, 2017 et 2018, lui qui aurait souhaité être présent au match, mais qui était représenté par des membres de sa famille. « Avec l’appui très important, l’expérience de jouer à Laval est unique au pays, et c’est ce qui se fait de plus près des rangs professionnels. Je vais suivre le match et je suis presque aussi excité que si j’avais joué. »

Plesius aussi sélectionné

Joueur défensif par excellence au pays en 2012, Frédéric Plesius se retrouve parmi les trois secondeurs sélectionnés. « J’ai joué avec tellement de grands joueurs que je ne mérite pas cet honneur plus qu’eux autres », a souligné Plesius, qui avait amorcé son parcours universitaire à Baylor dans la NCAA. « Les forces de gars comme Samaël Lavaud, Mathieu Masseau et Francis Beaudet m’ont permis de combler mes faiblesses. Je suis vraiment content de mon expérience à Laval avec autant de bons joueurs et de bonnes personnes. »

Guillaume Rioux a été sélectionné comme receveur et retourneur. « J’ai toujours pris une fierté à faire les deux et à exceller dans les deux, a indiqué l’entraîneur des receveurs du Rouge et Or. Compte tenu du nombre de bons joueurs, je suis surpris d’avoir été choisi aux deux positions. »

