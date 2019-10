Royaume-Uni : un garçon de sept ans est allergique au froid

Un garçon britannique de 7 ans a des réactions allergiques qui mettent sa vie en danger chaque fois qu’il est confronté au froid.

Tommy Leitch vit avec un problème de peau rarissime connu sous le nom d’urticaire au froid ou œdème de Quincke qui le laisse avec des éruptions cutanées, une difficulté à respirer et un estomac enflé pendant les mois d’hiver, selon le quotidien «The Sun».

«L’hiver dernier, il a été hospitalisé tous les mois. Sa réaction allergique le faisait délirer et vomir violemment. Il luttait pour sa vie», a expliqué sa mère, Abigail McDonald, dont les propos sont rapportés par le «New York Post».

«C’est une maladie horrible et je panique tous les jours. La vie de Tommy peut être mise en danger s’il ne reçoit pas des soins médicaux urgents en cas de réaction.»

Les symptômes du jeune Tommy auraient débuté il y a deux ans, lorsque sa mère a fait la découverte d’une éruption cutanée sur sa tête.

«Je pensais qu’il s’agissait d’une infection virale, mais le lendemain matin, sa réaction couvrait son corps en entier et il se plaignait de douleurs à l’estomac et à la poitrine, avec un visage et un estomac enflés», a dit Mme McDonald.

Après avoir été transporté à l’hôpital, le petit Tommy a ensuite été redirigé vers un dermatologue, qui lui a donné le diagnostic. Récemment, on lui aurait appris qu’il est également sensible au temps chaud.

«Je ne savais pas que les gens pouvaient être allergiques aux températures avant Tommy, ce qui rend les choses encore plus difficiles», a déclaré sa mère.

Il a besoin d'antihistaminiques pour réduire les poussées d’urticaire, qui peuvent devenir mortelles si elles ne sont pas traitées, selon ce que rapporte le «New York Post».

«Je suis toujours sur mes gardes, car nous ne savons jamais quand cela se produira, ce qui rend le tout encore plus effrayant», a précisé sa mère.