Six enfants rescapés d’une maison des horreurs

Six enfants ont été retirés d’une maison remplie d’excréments, de déchets et de moisissure. Leur mère a été arrêtée par les policiers qui ont fait la répulsive découverte.

Tracey Shields, mère des six enfants et résidente de Milwaukee dans le Wisconsin, a été accusée de négligence après que des policiers aient fouillé sa propriété qui était ensevelie sous les déchets, matières fécales et un grand nombre d’insectes et de rongeurs.

Lors de son arrestation, Tracey Shields était couchée sur son canapé, entourée d'une multitude de bouteilles de vin vides.

Questionnée à savoir si elle avait bu, la mère de 43 ans aurait dit :«Je peux boire si j'en ai envie», d’après la plainte déposée et relayée par le New York Daily News.

Trois de ses enfants, âgés entre 8 et 14 ans, sont présentement en observation à l’hôpital, d’après la station de télévision régionale.

Selon le rapport de police, les enfants étaient sales et malodorants au moment de leur découverte et une fillette de 10 ans a affirmé que son ecchymose au visage avait été infligée par une morsure de sa mère.

Questionnés par les enquêteurs, les enfants ont affirmé que leur mère était alcoolique.

L’un d'eux a même dit que sa mère «était méchante et buvait beaucoup», tandis qu’un autre a déclaré que la femme «sa saoulait à tous les jours et buvait de grandes bouteilles de vin», selon la chaîne de télévision WDJT.

D’après la déclaration d’un voisin de la famille, «tout le quartier soupçonnait ce qui se passait.»

Shields fait face à sept chefs d’accusation - six chefs de négligence et un chef de sévices physiques. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait passer 42 ans derrière les barreaux.