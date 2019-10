Trudeau et Scheer attaquent les velléités souverainistes de Blanchet

VANCOUVER | Justin Trudeau, Andrew Scheer et Jagmeet Singh ont tout trois profité de leur fin de campagne à Vancouver pour attaquer le Bloc québécois, accusant la formation souverainiste de vouloir faire un autre référendum.

Pour le chef conservateur Andrew Scheer, «il est clair que le Bloc va mettre toutes ses ressources au service du Parti québécois et pour un nouveau référendum», a-t-il dit dimanche alors qu’il faisait campagne en Colombie-Britannique où la lutte est serrée.

«Un vote pour le Bloc est un vote pour un référendum», a ajouté M. Scheer, soulignant que le «Québec n’a pas besoin du prochain chef du PQ à Ottawa qui se prépare à affronter François Legault en 2022».

Lors d’un rassemblement partisan à Saint-Jean-Sur-Richelieu, le chef bloquiste Yves-François Blanchet s’est livré samedi soir à un vibrant appel et plaidoyer pour la souveraineté du Québec.

«Nous resterons qui nous sommes. Et, au quotidien, ce n’est pas en imposant, mais en écoutant, en modelant, en prenant la forme du rêve des Québécoises et des Québécois que nous pourrons les amener, à leur rythme, à leur heure, à se dire eux-mêmes tout naturellement que ce qu’ils veulent au fond, c’est vraisemblablement un pays», a dit M. Blanchet samedi, déclenchant plusieurs applaudissements dans la salle.

«En attendant, nous devons reconnaître que le 21 octobre n’a pas ce thème comme enjeu fondamental. Nous l’aurons toujours dans le cœur et le temps viendra», a-t-il ajouté.

Selon le plus récent sondage Léger, le Bloc québécois obtient désormais 40 % des intentions de vote chez les francophones, alors que la formation souverainiste ne récoltait que 26 % des intentions de vote auprès du même groupe le 2 octobre.

Reste que pour Andrew Scheer, le «vrai sondage» aura lieu lundi.

Non loin de Vancouver, à Port Moody, le chef libéral Justin Trudeau a accusé son rival bloquiste de vouloir faire revivre de vieux débats. Selon lui, le Bloc n'a qu'une seule priorité, soit la souveraineté du Québec. «Ce n’est pas la lutte contre les changements climatiques, ce n’est pas de lutter contre les coupures conservatrices», a-t-il précisé.

Pour sa part, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a laissé entendre que le Bloc québécois ne voulait pas travailler avec les autres, notamment les progressistes du Canada.

Réagissant aux attaques de ses adversaires, Yves-François Blanchet a dit ceci sur son compte Twitter : «Je suis qui je suis. Nous sommes qui nous sommes. Le Québec ferait plus et mieux comme pays. Au rythme et à la manière des Québécois. Il sera à eux, ce pays. Non, ce n’est pas l’enjeu demain. Demain, nous sommes la fière voix du Québec à Ottawa».